Primi tempi: Pellegrini porta in vantaggio la Roma. Lozano risponde a Martinez Quarta, Fiorentina-Napoli è 1-1

Si sono conclusi i primi 45′ delle due gare domenicali delle 18 valide per la 7a giornata di Serie A 2021-22.

All’Olimpico si affrontano Roma e Empoli, Pinamonti è costretto a lasciare il campo alla mezz’ora per un problema al flessore, al suo posto Mancuso. Zaniolo e Pellegrini i più pericolosi tra i giallorossi, per i toscani Bandinelli mette un brivido a Rui Patricio. Proprio Pellegrini sblocca la gara al 42′ su assist di Mkhitaryan, piatto destro a battere Vicario. Vantaggio Roma all’intervallo.

Al Franchi la gara inizia con una fase di studio, la Fiorentina passa con Martinez Quarta in girata su assist di Vlahovic al 29′. Lozano scuote il Napoli e impegna Dragowski, poi Osimhen scappa via in profondità e viene steso in area di rigore dall’autore del gol viola, l’arbitro Sozza indica il dischetto.

Insigne va dagli undici metri, Dragowski para, il capitano del Napoli sulla ribattuta ci riprova di testa, ma trova ancora Dragowski, la sfera arriva a Lozano che insacca. E’ 1-1 al minuto 38.

Osimhen in rovesciata sfiora il vantaggio allo scadere, si va al riposo in parità a Firenze.

Foto: Twitter Napoli