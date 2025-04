Primi tempi: Parma avanti sulla Juve, Lazio 1-0 in casa del Genoa, 1-0 Torino sull’Udinese. Pari in Cagliari-Fiorentina

Conclusi i primi tempi delle 4 gare delle 18.30.

Il Parma conduce 1-0 sulla Juventus al Tardini. Brutta tegola per il Parma nei primi minuti della sfida, conVogliacco che è stato costretto ad abbandonare prematuramente il terreno di gioco. Gara che non si è accesa, la Juve ha provato a fare gioco, ma al 44′ Parma in vantaggio con un gran colpo di testa di Pellegrino.

Torino in vantaggio al 39′ della sfida contro l’Udinese col suo centravanti, Che Adams che su ribattuta segna la rete dell’1-0. Pochi minuti prima annullata la rete dell’Udinese.

La Lazio è in vantaggio in casa del Genoa. Bella azione sulla corsia di sinistra con Zaccagni che serve l’accorrente Luca Pellegrini abile a guadagnare il fondo e a crossare di prima intenzione. Sul secondo palo c’è Castellanos che si coordina e colpisce al volo insaccando il pallone sotto la traversa della porta di un incolpevole Leali. Genoa in 10 per l’espulsione di Otoa al 22′.