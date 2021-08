Primi tempi: Napoli-Venezia 0-0, espulso Osimhen e ko Zielinski. Roma avanti sulla Fiorentina in 10: decide Mkhitaryan

Primi tempi conclusi nelle due gare serali di domenica 22 agosto, valevoli per la prima giornata di Serie A 2021-22.

Al Maradona è 0-0 tra Napoli e Venezia, azzurri padroni del campo fino all’espulsione di Osimhen, rosso diretto per una sbracciata giudicata eccessiva dal direttore di gara Aureliano ai danni di Heymans. Ma le noie per Spalletti non finiscono qua: si fa male Zielinski nel finale di tempo, subito dentro al suo posto Elmas. Da valutare l’entità del problema del polacco, infortunatosi da solo.

Roma in vantaggio sulla Fiorentina alla prima di Mourinho all’Olimpico: decide Mkhitaryan al minuto 28. Fiorentina in 10 per l’espulsione di Dragowski, puinto il suo intervento ai danni di Tammy Abraham.

Foto: Twitter