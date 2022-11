Primi tempi: Napoli-Empoli bloccata sullo 0-0. Pari anche tra Spezia e Udinese, a Reca risponde Lovric (1-1)

Sono appena terminati i primi tempi delle due sfide di Serie A delle 18:30. Al Diego Maradona regna la parità tra Napoli ed Empoli: 0-0 all’intervallo. Partita priva di grandi emozioni. Gli uomini di Luciano Spalletti fanno la partita, ma i toscani si difendono con ordine e provano a ripartire. Anche al Picco si va all’intervallo con il punteggio in parità. Dopo il gol annullato per fuorigioco millimetrico a Success, passano in vantaggio i padroni di casa grazie alla rete di Reca su un cioccolatino di Ampadu. Cresce lo Spezia che si fa sempre più pericoloso e colpisce anche una traversa con Ampadu. Ma proprio nel momento migliore dei liguri, arriva il pareggio di Lovric in contropiede dopo un’azione rocambolesca nell’area friulana dove si è ben disimpegnato Silvestri sfoderando una serie di ottimi interventi. Partita che vive di fiammate.

Foto: Instagram Udinese