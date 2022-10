Primi tempi: Lazio, Milinkovic-Savic risponde a Isaksen (1-1). Fiorentina, Jovic pareggia e poi spreca (1-1)

Sono appena terminati i primi tempi di Europa League e di Conference League. La Lazio si fa male da sola e all’8′ il Midtjylland passa in vantaggio: da una rimessa laterale di Hysaj arriva un clamoroso errore in disimpegno di Gila che serve Isaksen che ringrazia e supera dalla distanza Provedel, anch’egli non irreprensibile nella circostanza. Al 36′, però, arriva il pareggio dei biancocelesti con Sergej Milinkovic-Savic. Termina così 1-1 il primo tempo all’Olimpico con una Lazio in crescendo.

Anche a Firenze si va all’intervallo con il punteggio in parità. E anche la Fiorentina viene punita dopo un errore difensivo: al 14′ lancio lungo del portiere Sengezer che trova Aleksic, perso da Mandragora, che batte Gollini dal limite dell’area, beffando il portiere viola in uscita con un tiro rasoterra. Poi, al 26′ segna ancora Luka Jovic che si fa trovare pronto sul crossrasoterra di Kouamé. Al 36′ la Fiorentina sfiora anche il vantaggio, ma Jovic spreca tutto a pochi metri dalla porta. Termina 1-1 anche al Franchi.

Foto: Instagram Fiorentina