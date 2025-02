Primi tempi: Lazio avanti sul Monza con Marusic (1-0). E’ 0-0 tra Cagliari e Parma

Conclusi i primi tempi delle due gare delle 15 in Serie A. La Lazio conduce 1-0 contro il Monza. Primo tempo a senso unico, con i biancocelesti che stanno gestendo la gara senza problemi. Al 31′ la rete dei biancocelesti. Azione prolungata della Lazio in zona offensiva: cross di Isaksen, Castellanos sul secondo palo la mette per Marusic che di testa la infila alle spalle di Pizzignacco. Problemi poco dopo per Dia, con l’attaccante costretto al cambio è entrato Pedro. Primo tempo in archivio con la Lazio in vantaggio e al momento di nuovo al quarto posto.

A Cagliari è 0-0 nella sfida salvezza dopo i primi 45 minuti. Ottimo Cagliari che sfiora il gol con Mina, che colpisce un palo di testa. Il Parma perde Djuric per un problema al ginocchio intorno alla mezz’ora. Entra Bonny che riesce anche a segnare, ma il VAR annulla per fuorigioco. E’ 0-0 all’intervallo a Cagliari.

Foto: Instagram Lazio