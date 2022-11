Primi tempi: la Roma ferma sullo 0-0. Monza-Salernitana 2-0 (Carlos Augusto e Mota). Verdi lancia il Verona

Si sono appena conclusi i primi tempi delle 15.oo della quindicesima giornata di Serie A. Il big match di Roma rimane bloccato sullo 0-0, il VAR annulla un calcio di rigore per la Roma dopo un presunto fallo di mano di Ricci. Il Verona è in vantaggio sullo Spezia. Lasagna serve Verdi che con un delizioso colpo sotto batte Dragowski. In Monza-Salernitana vige il fattore campo, i brianzoli passano in vantaggio su una spenta Salernitana per due reti a zero. Carlos Augusto sigla la prima rete e Dany Mota allunga le distanze su assist del brasiliano che vive un momento di forma straordinario.

Foto: Twitter Carlos Augusto