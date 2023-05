Primi tempi: Juve-Lecce 2-1 (si sblocca Vlahovic). Atalanta-Spezia 1-1 (Gyasi-de Roon). Vantaggio Toro (Buongiorno). Gonzalez risponde a Dia: 1-1 a Salerno

Si sono conclusi i primi tempi delle prime 4 gare della 33a giornata di Serie A.

La Juventus è in vantaggio 2-1 sul Lecce a fine primo tempo, dove è già accaduto di tutto, due gol annullati, un rigore, infortunio grave e un rigore. Dopo un minuto, vantaggio del Lecce con Ceesay. L’attaccante era però in fuorigioco e il VAR annulla. La Juventus passa in vantaggio al 15esimo minuto della sfida contro il Lecce. Primo gol con la maglia bianconera per Leandro Paredes, direttamente da calcio di punizione: il pallone aggira la barriera e finisce alle spalle di Falcone. La Juve raddoppia poco dopo, con Miretti, anche lui al primo gol in Serie A. Ma il VAR annulla per fuorogioco. Juve che perde De Sciglio poco dopo, per un grave infortunio, poco dopo il Lecce trova un rigore, per un evidente fallo di mano di Danilo. Al 38′, Ceesay segna la rete del pareggio. Pari che dura 2 minuti perché al 40′ torna in vantaggio la Juve. Cross di Kostic, grande palla per Vlahovic che in girata di sinistro trova il 2-1.

Atalanta e Spezia sono sull’1-1. Lo Spezia passa in vantaggio al 18′ con Giasy, con l’attaccante che non segnava dal girone di andata, tra l’altro gli unici gol in questo campionato al momento. Il pareggio dei bergamaschi arriva al 32′ con De Roon, un grandissimo gol per l’olandese che ha riequilibrato il match.

Pari anche a Salerno tra Salernitana e Torino. Vantaggio granata al 10′ con il solito Dia, che sale a quota 13 gol in campionato, diventando il miglior marcatore della storia in Serie A dei campani. Il pareggio della Forentina arriva al 36′ con Nico Gonzales.

Infine al Marassi di Genova, il Torino è in vantaggio 1-0 sulla Sampdoria. Decisivo il primo gol in Serie A di Buongiorno.

Foto: twitter Juve