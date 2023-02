Primi tempi: Juve avanti sull’asse Chiesa-Vlahovic (1-0). Immobile porta la Lazio (in dieci) in vantaggio: 1-0

Sono appena terminati i primi tempi delle italiane impegnate nei playoff di Conference ed Europa League. Iniziamo dalla Lazio. La serata dei biancocelesti non inizia nel migliore dei modi e, dopo 15′, viene espulso Patric. Ma nel finale, in pieno recupero, ci ha pensato il solito Ciro Immobile a regalare il vantaggio agli uomini di Sarri. Stesso risultato, ma discorso diverso per la Juventus che ha trovato il vantaggio dopo pochi minuti sfruttando l’asse Chiesa-Vlahovic.

Foto: Instagram Juventus