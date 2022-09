Primi tempi: Joao Mario risponde a Milik (1-1). Pari a reti inviolate tra Napoli e Rangers

Terminano in parità i primi tempi delle due italiane impegnate in Champions League. La Juventus passa subito in vantaggio con Arkadiusz Milik. I bianconeri sono stati padroni del campo nella prima parte della partita, ma piano piano i portoghesi sono usciti. E infatti sono arrivati i primi pericoli anche nell’area di rigore di Perin. Al 38′ Rafa Silva colpisce il palo con una grande conclusione dal limite dell’area. Ma l’appuntamento con il pareggio è solo rimandato. Infatti al 43′ arriva il pareggio di Joao Mario su calcio di rigore. Pari a reti inviolate, invece, tra Napoli e il Rangers. Una partita giocata da due squadre a viso aperto ma dove nessuna delle due compagini è riuscita a trovare la via del gol.

Foto: Benfica Instagram