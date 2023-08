Primi tempi: il Milan avanti 3-1 sul Torino (Pulisic-Giroud-Theo). La Roma sotto 2-0 in casa del Verona (Duda-Ngonge)

Sono finiti i primi tempi delle due gare di questa sera, valide per la seconda giornata di campionato.

A San Siro, il Milan è avanti 3-1 sul Torino. Rossoneri in controllo, che passano in vantaggio al 33′ con Pulisic. Dal nulla, arriva il pareggio dei granata con Schuurs, abile a calciare a volo su un tiro sporco di Ricci.

Ma la reazione del Milan è imponente. Al 43′, rigore assegnato al Milan per un fallo di mano di Buongiorno. Tra le proteste granate, Giroud dagli 11 metri non sbaglia per il 2-1.

Nel recupero del primo tempo, arriva il 3-1, errore difensivo del Torino, ne approfitta Theo Hernandez con un gol a pallonetto a scavalcare Milinkovic-Savic.

Nell’altra gara, al Bentegodi, Roma sotto 2-0 a Verona. Ad aprire le danze, Duda, al 4′. Roma che ha diverse chance per pareggiare, con Pellegrini, che sfiora l’1-1. Ammonito Dybala per simulazione, l’attaccante chiedeva un rigore. Al 48′, altro contropiede degli scaligeri e 2-0 con Ngonge. Per la Roma gara che si mette male, per il Verona, al momento, punteggio pieno insieme al Milan a 6 punti.

Foto: Instagram Milan