Primi tempi: Fiorentina avanti a Udine, Vlahovic su rigore. Empoli-Bologna 2-1, Sassuolo-Salernitana 0-0

Si sono conclusi i primi tempi delle tre partite in programma alle 15 valide per la 6a giornata di Serie A 2021-22.

Alla Dacia Arena la Fiorentina conduce di misura sull’Udinese, decide il rigore di Dusan Vlahovic al 16′.

Reti bianche a Reggio Emilia tra Sassuolo e Salernitana, con un rigore assegnato ai neroverdi e poi tolto dal direttore di gara dopo il check al VAR. Tanti gol invece al Castellani tra Empoli e Bologna: toscani avanti 2-1 grazie all’autorete di Bonifazi e al gol di Pinamonti, nel mezzo per i rossoblù pareggia Barrow e Arnautovic su rigore manca la chance del sorpasso colpendo il palo.

Foto: Twitter Fiorentina