Primi tempi Europa League: Romagnoli porta avanti la Lazio a Plzen. Traversa di Dybala, 0-0 tra Roma e Athletic

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco delle sfide della serata di Europa League. Due le italiane in campo. A Plzen, la Lazio conduce per 1-0 al termine della prima frazione di gioco. Dopo un gol annullato a Sulc in seguito ad un calcio d’angolo, i biancocelesti si sono portati in vantaggio con Alessio Romagnoli. Partita più bloccata, invece, all’Olimpico dove Roma e Athletic Bilbao rientrano negli spogliatoi con il punteggio ancora bloccato sullo 0-0. I giallorossi hanno sfiorato la rete del vantaggio con la traversa colpita da Paulo Dybala.

Foto: Instgram Europa League