Primi tempi: Eintracht-Napoli 0-1 (Osimhen. Palo di Lozano e rigore sbagliato da Kvaratskhelia). Liverpool-Real 2-2

Il Napoli conduce 1-0 a Francoforte al termine dei primi 45 minuti. Una gara complicata per i campani, contro un avversario che era partito bene, creando qualche problema alla retroguardia partenopea. Poi il possesso palla degli azzurri è cresciuto minuto dopo minuto per intensificarsi a un quarto d’ora dalla fine del primo tempo.

Il primo squillo lo dà Lozano, che sguscia via alla difesa dell’Eintracht e di destro, colpisce il palo. Sul proseguimento, Osimhen viene steso in area da un difensore di casa e il Napoli usufruisce di un calcio di rigore. Dagli 11 metri però, Kvaratskhelia si fa parare il tiro da Trapp.

Ma il Napoli è furente. Due minuti dopo, ruba palla Lobotka, palla per Lozano che vede in mezzo Osimhen che segna la rete del vantaggio azzurro al 40′.

Osimhen che segna un gol analogo due minuti dopo, ma in netto fuorigioco. Il Napoli conduce 1-0, ancora e sempre nel segno dell’uomo mascherato, Victor Osimhen.

Nella super sfida di Anfield, è 2-2 tra Liverpool e Real Madrid, in una gara incredibile ma caratterizzata dalle papere dei portieri. Liverpool avanti dopo 4′ con Darwin Nunez, un gol strepitoso. Al 14′ prima papera di serata, con Courtois, che stoppa la palla ma se la domentica lì, e Salah insacca la rete del 2-0.

Real tramortito ma i blancos non muoiono mai. Sale in cattedra la star, Vinicius jr. Il brasiliano prima dimezza lo svantaggio al 21′, con un grande destro a giro. Poi anche lui pareggia al 36′ con una papera clamorosa di Alisson, che gli rinvia addosso e il rimpallo finisce in rete.

E’ 2-2 ad Anfield tra Liverpool e Real Madrid.

Foto: Instagram Napoli