Primi tempi: doppio Scamacca e doppio Ilicic per Sassuolo e Atalanta. Pari tra Udinese e Bologna

Si sono conclusi i primi tempi delle gare pomeridiane di Serie A. Al Castellani l’Atalanta trascinata da una doppietta di Ilicic è avanti 2-1. Per l’Empoli ha accorciato le distanze Di Francesco. Il Sassuolo parte forte con il doppio vantaggio firmato Scamacca, ma il Genoa con Destro si è riportato in partita. Ancora 0-0 alla Dacia Arena tra Udinese e Bologna, con i friulani che giocheranno tutta la ripresa in dieci uomini dopo l’esplusione di Pereyra.

Empoli-Atalanta 1-2

Genoa-Sassuolo 1-2

Udinese-Bologna 0-0

FOTO: Twitter Atalanta