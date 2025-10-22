Primi tempi: discreta Juve, super Di Gregorio su Mbappé. Atalanta-Slavia senza gol

22/10/2025 | 21:50:15

Finisce 0-0 il primo tempo al Bernabeu. Una buona Juventus sfida con coraggio il Real al Bernabeu, dopo 20 minuti lo score dei tiri in porta è 0-2, anche se le conclusioni dei bianconeri prima con McKennie e poi con Gatti vengono respinte da Courtois. Il Real prova a prendere in mano il pallino del gioco, ma trova una Juventus molto ben messa in campo e che chiude tutti gli spazi. Al 22′ ci prova Mbappè, ma la conclusione viene murata da Gatti in angolo. La squadra di Alonso cresce e al 39′ arriva la grande occasione, ma Di Gregorio ipnotizza Mbappè da pochi passi.

L’Atalanta non sfonda nel primo tempo contro lo Slavia Praga, due occasioni per Krstovic non bastano alla Dea per sbloccare il risultato. Altre due palle gol finiscono tra le mani di Lookman ed Ederson, ma i cechi si salvano e riescono a chiudere in parità la prima frazione di gioco. 0-0 dopo 45′.

FOTO: X Juve