Primi tempi Champions: Stella Rosa avanti in casa del City. Tris di Barça e Porto

Sono finiti da poco i primi tempi della 1^ giornata di Champions League con il clamoroso vantaggio della Stella Rossa in casa del Manchester City per 1-0. Tutto facile per il Barcellona, pari invece tra PSG e Borussia Dortmund. Di seguito tutti i risultati al 45′:

Barcellona – Anversa 3-0: 11′ Joao Felix, 19′ Lewandowski, 22′ Bataille autogol

Feyenoord – Celtic 1-0: 45’+2′ Stengs

Lazio – Atletico Madrid 0-1: 29′ Barrios

Manchester City – Stella Rossa 0-1: 45′ Bukari

PSG – Borussia Dortmund 0-0

Shakhtar Donetsk – Porto 1-3: 8′ Galeno (P), 13′ Kelsy (S), 15′ Galeno (P), 29′ Taremi (P)

Foto: Instagram Inter