Primi tempi Champions: perla di Calhanoglu, Inter avanti 1-0 sulla Stella Rossa. Reti inviolate tra Leverkusen e Milan

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco della serata di Champions. L’Inter conduce 1-0 a San Siro contro la Stella Rossa. E a sbloccarla è Calhanoglu con un’autentica gemma su punizione, con la palla che s’insacca in rete dopo aver colpito l’incrocio. Poco da fare per Glazer. Reti inviolate, invece, tra Milan e Bayer Leverkusen alla Bayer Arena. Al 21′ i padroni di casa avevano sbloccato la gara con la rete di Boniface, ma il Var ferma tutto per fuorigioco.

Foto: Instagram Inter