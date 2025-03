Primi tempi Champions: parità tra Real e Atletico. Tris Arsenal al PSV, Dortmund avanti sul Lille

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco del martedì sera di Champions League. A Madrid si va al riposo con il punteggio fermo sull’1-1. A sbloccare la gara sono gli uomini di Carlo Ancelotti che passano in vantaggio dopo appena 3′ con Rodrygo. La risposta degli uomini di Simeone, però, non si fa attendere. E al 32′ Julian Alvarez ristabilisce la parità. Il Borussia Dortmund, invece, conduce 1-0 contro il Lille con la rete di Adeyemi. Infine, l’Arsenal è avanti 3-1 in casa del PSV. Gli inglesi passano in vantaggio al 18′ con Timber, appena tre minuti dopo il raddoppio di Nwaneri e al 32′ arriva anche il 3-0 firmato da Merino. Al 42′ gli olandesi accorciano la distanza con il rigore di Lang.

Dortmund – Lille 1-0

PSV – Arsenal 1-3

Real Madrid – Atletico Madrid 1-1

