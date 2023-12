Primi tempi Champions: Milan e Lazio sotto di un gol

Milan e Lazio sono sotto dopo i primi 45 minuti dell’ultima gara della fase a gironi della Uefa Champions League.

Per i rossoneri sarebbe un ko pesantissimo, visto che direbbe addio a tutto, anche all’Europa League. Newcastle che ha fatto la aprtita, costruendo diverse palle gol. Salvataggio di Tomori sulla linea al 18′. Milan che ha avuto anche una grossa chance con Leao, che di destroa giro ha sfiorato il palo della porta inglese. Ma poi il newcastle ha continuatoi ad attaccare, trovando il vantaggio al 33′ con Joelinton, grande conclusione dal limite, per la rete del vantaggio. Milan nervoso e al momento fuori da tutto. Occhio al Newcastle che invece sarebbe qualificato agli ottavi.

Anche la Lazio è sotto, in casa dell’Atletico Madrid. Gara meno decisiva per i biancocelesti, visto che sono già qualificati, ma è in ballo il primo posto del girone. Per ora decide un gol di Griezmann dopo 8 minuti. Annullato un gol anche ai colchoneros, sul finale di tempo, per fuorigioco di Lino.

Al momento Atletico primo nel girone. Alla Lazio serve la vittoria per superare gli spagnoli.

