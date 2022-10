Primi tempi Champions: Juve sotto 3-1 in casa del Benfica. Gabbia porta avanti il Milan (1-0)

Sono appena terminati i primi tempi di Champions League. La Juventus si trova sotto 3-1 al Da Luz contro il Benfica. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo 17 minuti con Antonio Silva. Immediata la risposta dei bianconeri che al 25′ trova il gol del pareggio dopo un azione rocambolesca: corner dalla destra di Kostic, con Danilo che colpisce prima della deviazione in mischia di Vlahovic, la palla stava già entrando ma Kean decide di toccarla sotto misura: fortunatamente per i bianconeri. Lungo consulto con il VAR e rete convalidata. Ma il pareggio dura ben poco. Infatti, dopo pochi minuti il Benfica torna in vantaggio con un rigore trasformato da Joao Mario. Penalty concesso per un tocco col braccio di Cuadrado in area, punito dal direttore di gara. Poi, al 35′ c’è spazio anche per il terzo gol con Rafa Silva: il portoghese dà il via all’azione e poi la chiude con un colpo di taccio dopo il perfetto assist di Joao Mario. Discorso diverso, invece, al Maksimir tra Dinamo Zagabria e Milan. Partita molto più combattuta con occasioni da ambo le parti. La prima occasione da gol capita agli uomini di Pioli che al 1o’, non trovano il gol dopo una tripla chance di De Ketelaere, Kjaer e Leao. Poi al 17′ la grande occasione capita ai padroni di casa, ma un provvidenziale Gabbianega la gioia del gol, sulla riga, a Moharrami. La svolta arriva al 39′, con il Milan che passa in vantaggio Matteo Gabbia: punizione pennellata al centro da Tonali col difensore centrale che parte sul filo del fuorigioco e di testa in tuffo trova la fondamentale rete dell’1-0 rossonero.

