Primi tempi Champions: Di Maria per Rabiot e Juventus in vantaggio (1-0). Milan sotto 1-0 (Fofana)

Sono appena terminati i primi tempi di Champions League. La Juventus passa in vantaggio contro il Maccabi Haifa al 36′ grazie ad Adrien Rabiot: cioccolatino in verticale di Di Maria per il francese, che colpisce forte e manda il pallone imparabilmente sotto la traversa. Discorso diverso, invece, per il Milan impegnato a Stamford Bridge contro il Chelsea. I rossoneri sono sotto all’intervallo per 1-0, a segno Wesley Fofana, che sfrutta una mischia generata da un corner calciato dalla sinistra e mette in rete da due passi.

Foto: Instagram Juventus