Primi tempi: Benfica avanti sul Barcellona, gol di Nunez. Dominio Bayern. Tutti i risultati

Si sono conclusi i primi 45′ delle gare del mercoledì sera valide per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2021-22.

Tutto facile per il Bayern Monaco contro la Dinamo Kiev: doppietta del solito Robert Lewandowski.

Il Benfica colpisce a freddo il Barcellona con Darwin Nunez dopo soli 3′, avanti anche il Salisburgo sul Lille grazie ad Adeyemi. Reti bianche a Old Trafford tra Manchester United e Villarreal, gara del girone dell’Atalanta. Stesso risultato tra Wolfsburg e Siviglia.

Ecco tutti i risultati:

GIRONE E

Bayern Monaco-Dinamo Kiev 2-0

Benfica-Barcellona 1-0

GIRONE F

Manchester United-Villarreal 0-0

GIRONE G

Salisburgo-Lille 1-0

Wolfsburg-Siviglia 0-0

GIRONE H

Juventus-Chelsea 0-0

