Mazzarri: “Per ora il Napoli riparte dal 4-3-3. Io bollito? Se buono lo mangio anche io”

Intervenuto quest’oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha parlato così della sua nuova avventura.

Le sue parole:

Sul suo nuovo Napoli: “Questa è la squadra più forte che ho allenato nella mia carriera, sono famoso per lamentarmi, adesso c’è un nuovo Mazzarri: non mi lamento più. Un piacere allenare un gruppo così, lo scudetto dell’anno scorso qualcosa di incredibile.

Sull’incontro coi nuovi giocatori: “Alleno da 23 anni, anche se non ho vinto scudetti, ai ragazzi ho detto che una squadra che non è abituata a vincere campionati è normale che paghi qualcosa. Normale che quest’anno sarebbe stato più difficile. Sono qui per far sì che i ragazzi capiscano i pericoli delle gare, non bisogna sottovalutare mai niente. Io Bollito? Se buono lo mangio anche io. Per adesso partiamo col 4 3 3”.

Foto Mazzarri Twitter Napoli