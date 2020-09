Primavera, rinviato il match tra Fiorentina e Bologna, riscontrata un positività al Covid-19 tra i viola

Come riportato da Sportitalia è stata rinviato a data da destinarsi l’esordio in campionato Primavera per Fiorentina e Bologna. E’ stata infatti riscontrata una positività al Covid-19 tra un giocatore della squadra viola.

