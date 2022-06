Primavera, l’Inter è campione d’Italia. Battuta 2-1 la Roma ai supplementari

L’Inter vince il campionato Primavera 2021-22, battendo in finale la Roma Primavera per 2-1, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La Roma parte meglio nel primo tempo, fa la partita e sfiora il vantaggio in diverse circostanze, ma la compagine di De Rossi non sfonda.

Nella ripresa, ci sono le emozioni. Al 70′, Roma in vantaggio con Vicario, già a segno in semifinale contro la Juve. La reazione dell’Inter non si fa attendere e i nerazzurri pareggiano all’81’ con Casadei.

Si va ai tempi supplementari. Parte meglio l’Inter che trova il vantaggio al 97′ con Iliev. La Roma sbanda, rischia di prendere anche il terzo gol, ma poi riesce a riprendersi e a a mettere sotto assedio la compagine di Chivu.

Nel secondo supplementare, Rovida tiene in piedi l’Inter, parando in un paio di circostanze su attacchi pericolosissimi dei capitolini. Al 117′ traversa clamorosa ancora di Vicario, che non riesce ad insaccare a pochi metri dalla porta. Al 118′, Rovida salva ancora su Cassano, con un tiro che sembrava destinato in rete.

Finisce 2-1 per l’Inter che in rimonta batte la Roma e festeggia il titolo di campione d’Italia Primavera. Si tratta del decimo successo per i nerazzurri.

Addio amaro alla Roma per De Rossi.

Foto: Twitter Inter