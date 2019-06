Primavera: l’Inter raggiunge l’Atalanta in finale, Roma battuta 3-0

L’Inter raggiunge l’Atalanta in finale scudetto, grazie al successo per 3-0 contro la Roma. La squadra di Madonna trova la vittoria con le reti di Colidio e Esposito (doppietta ndr). Gara sbloccata nel primo tempo con il calcio di rigore, calciato e trasformato da Colidio. Nella ripresa i giallorossi di De Rossi tentano il tutto per tutto, ma l’Inter si chiude bene e riparte. All’80 Sebastiano Esposito, giovane talento classe 2002, firma il 2-0 per poi replicarsi dagli undici metri 10 minuti più tardi.

Inter-Roma 3-0 (Colidio rig., Esposito, Esposito rig.)

Foto: Twitter ufficiale Inter