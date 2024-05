Primavera, il Sassuolo in finale scudetto. Battuta l’Inter 3-1 al Viola Park

Il Sassuolo Primavera è la prima finalista dei playoff scudetto. Battuta con un netto 3-1 l’Inter Primavera grande favorita alla vigilia. A segno Bruno al 6’, Russo al 25’, Leone al 74′. Per i nerazzurri, la rete di Aidoo al 94′. Sassuolo che sfiderà in finale la vincente di Roma-Lazio in finale.

Foto: sito Primavera