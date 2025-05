Primavera 1, lo scudetto è dell’Inter: secco 3-0 alla Fiorentina al Viola Park

30/05/2025 | 22:33:02

Inizia con una grande soddisfazione il weekend in casa Inter. I giovani nerazzurri, guidati da mister Zanchetta, si laureano campioni d’Italia Primavera. Battuta nettamente la Fiorentina, al Viola Park. Un secco 3-0 per l’Inter. Al 21′, Bovo sblocca la gara per l’Inter. La Fiorentina tenta la reazione, ma alla fine deve arrendersi, con l’Inter che dilaga, trovando prima il gol con Berenbruch al minuto 81 e poi all’89’ il tris, magari troppo severo con Lavelli. Festeggia l’Inter che torna ad essere campione d’Italia Primavera.

Foto: Instagram Inter