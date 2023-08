Prima vittoria per il Genoa, seconda sconfitta per la Lazio: 1-0, decide Retegui

Il Genoa espugna l’Olimpico: gli uomini di Gilardino vincono 1-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il Grifone passa in vantaggio al 16′ grazie alla prima rete in Serie A di Mateo Retegui, bravo a ribadire in rete la respinta di Provedel dopo il tiro di Frendrup. Gli uomini di Sarri provano a riprendere la partita e si riversano in avanti, ma il Genoa si difende con ordine. La Lazio rientra in campo con le idee più chiare e con la fame apparentemente giusta per rimettere in piedi la partita. Al 51′ Luis Alberto hiama Martinez a un intervento decisivo con un bel tiro a giro. La palla gol più ghiotta capita però a Immobile, che al 65′ centra una rocambolesca traversa dopo una buona manovra di Zaccagni sulla sinistra e un’imprecisione di Dragusin. Sarri nella seconda metà della ripresa tenta il tutto per tutto inserendo Isaksen e Taty Castellanos, così come Pellegrini e Vecino, ma nonostante il netto predominio territoriale i suoi biancocelesti non riescono proprio a sorprendere l’attenta difesa ospite. Mister Gilardino e i suoi trovano così la prima vittoria in campionato, archiviando subito il brutto ko casalingo con la Fiorentina all’esordio, mentre per la società di Lotito questa stagione è iniziata davvero malissimo: due sconfitte su due, fuori casa col Lecce e a Roma col Grifone.

Foto: Instagram Genoa