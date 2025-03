Prima Vieri, oggi Koopmeiners tutti i doppi ex di Juventus-Atalanta

Domani alle 20:45 si giocherà Juventus-Atalanta, tanti sono stati i doppi ex importanti che hanno vestito sia la maglia bianconera che nerazzurra. Tra gli attaccanti ci sono: Filippo Inzaghi grande protagonista sia con la maglia bianconera ma anche con quella della dea. Anche il grande bomber Bobo Vieri che proprio dell’Atalanta viene prelevato dalla Juventus. Poi Vieri chiude la sua carriera proprio con la maglia nerazzurra. Per il centrocampo l’ultimo arrivato in questa sessione di mercato alla corte della Vecchia Signora Koopmeiners che con la dea ha fatto vedere così importanti ma con la Juventus ancora non trova la quadra. Un altro centrocampista che si fa le “ossa” prima di arrivare a Torino e fate la storia con la Juventus è Alessio Tacchinardi. Un grande difensore anche lui doppio ex è un campione del Mondo come Antonio Cabrini che dopo una stagione con la maglia della dea viene prelevato dal club bianconero. Un ex portiere di questa sfida è Luciano Bodini che con la maglia dell’Atalanta fa bene e poi passa in maglia bianconera a fare il secondo di Tacconi

Foto: Koopmeiners instagram