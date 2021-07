Ieri sera l’Inghilterra ha battuto ai supplementari la Danimarca, guadagnandosi la finale di Euro 2020 contro l’Italia. I principali quotidiani britannici titolano così le loro aperture:

Daily Mail: “One game for glory”

The Sun: “Probably the best feeling in the world”

Daily Mirror: “Finally!”

Telegraph: “Final-ly!”

Star Sport: “Finally!”

Foto: Profili Twitter Daily Mail, The Sun, Daily Mirror