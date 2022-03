Impresa Real, Marca celebra in prima pagina: “Una rimonta per la leggenda, questo è il Madrid”

È stata un’impresa che ha mandato in delirio il Santiago Bernabeu, quella che il Real Madrid ha confezionato nel secondo tempo della partita disputata ieri contro il Paris Saint-Germain: forte dell’1-0 ottenuto all’andata e del momentaneo vantaggio in terra spagnola, la formazione francese a metà gara aveva infatti in tasca la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. A un certo punto dell’incontro, però, è salito in cattedra Karim Benzema, che con una leggendaria tripletta realizzata nel giro di diciassette minuti ha ribaltato il risultato, facendo esplodere lo stadio e regalando ai Blancos il passaggio del turno.

Un’impresa celebrata da Marca, che apre la sua prima pagina con una foto dell’attaccante francese e il titolo: “Un’altra rimonta per la leggenda, questo è il Madrid”.

Foto: Prima pagina Marca