Kylian Mbappé e il Real Madrid, secondo quanto riportato da Marca in serata è una storia che avrà presto inizio, anzi prestissimo. E la copertina del quotidiano spagnolo non poteva fare altrimenti che aprire parlando dell’offerta presentata dal club di Florentino Perez al PSG per il talento francese, titolando: “170+10, Mbappé a un passo”.

Foto: Twitter Marca