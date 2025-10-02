Prima gioia di Piccoli: Fiorentina avanti 1-0 all’ intervallo sul Sigma Olomouc
02/10/2025 | 21:50:10
La Fiorentina conduce 1-0 sul Sigma Olomouc a fine primo tempo. Una gara non facile per la compagine viola, contro un avversario tosto, che si chiude bene e concede pochi spazi.
Dopo un inizio bloccato, al 27′ si sblocca la sfida con Piccoli. Primo gol in viola dell’ex Cagliari. Ndour lancia a tu per tu il numero 91 che spiazza Koutny. Al 35′ Ndour vicinissimo al raddoppio. Rimpallo in area su cui si avventa il classe 2004 che sfiora il palo. Anche Piccoli sfiora la doppietta al 42′. Fiorentina che chiude avanti 1-0 all’ intervallo.