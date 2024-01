Prima gioia di Adli: Milan avanti sulla Roma (1-0) all’intervallo

Il Milan conduce 1-0 al 45′ sulla Roma. I rossoneri sono avanti grazie al primo squillo di Adli in maglia rossonera. La giocata del vantaggio arriva all’11’, grande azione deo rossoneri, palla di Reijnders che serve Adli che insacca con un bel tiro da fuori. Gioia del francese al primo gol con i rossoneri.

Gara però viva, Roma propositiva, pericoloso Celik in un paio di occasioni e Paredes con qualche conclusione da fuori. Milan che ha provato in ripartenza a far male, pericoloso di testa Pulisic, che sfiora la porta di Svilar, a sorpresa schierato al posto di Rui Patricio.

Foto: twitter Milan