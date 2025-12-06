Prima gioia del Verona: battuta l’Atalanta 3-1

06/12/2025 | 22:44:24

Prima vittoria del Verona in campionato. L’Hellas batte 3-1 l’Atalanta nel posticipo del sabato sera e Paolo Zanetti ha salva la panchina. Gara ben fatta dall’Hellas, che ha messo sotto una Atalanta poco convinta.

Al 26′ la sblocca Belghali. Bella azione del Verona, l’attaccante finta di calciare di destro, la sposta sul sinistro e insacca il vantaggio del Verona. Al 36′ il raddoppio, conclusione di Giovane da fuori, palla in rete per il 2-o. Gran bel Verona nel primo tempo.

Nella ripresa, Palladino cambia qualcosa, entra Scamacca per Krstovic. C’è anche Samardzic.

Il Verona però in ripartenza flirta con il terzo gol più volte. Al 71′ episodio controverso. Samardzic viene fermato in area del Verona da un possibile tocco di mano. Sulla ripartenza, il gol del 3-0 del Verona con Bernede. Lungo intervento del VAR, che però non vede tocchi di mano e quindi è 3-0 del Verona.

Il rigore per l’Atalanta arriva pochi minuti dopo, all’81’. Stavolta è Scamacca a segnare il gol che riapre la gara nel finale. Ci prova l’Atalanta, visto anche i 7 minuti di recupero. Il Verona tiene duro e può festeggiare. Prima gioia per l’Hellas che vince la sua prima gara in campionato a sale a 9 punti, lasciando la Fiorentina ultima a 6. L’Atalanta non ingrana e resta a 16.

Foto: sito Verona