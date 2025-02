Prima Djimsiti, poi Maripan: Gasperini frena e Retegui sbaglia un rigore. Atalanta-Torino 1-1

Atalanta-Torino termina 1-1.

Primo tempo che vede la solita Atalanta arrembante mettere all’angolo il Torino, che prova a difendersi come può e ripartire. La squadra di Gasperini mette la palla in rete già al 21′ con Bellanova, ma il gol è annullato per un precedente tocco di mano dell’esterno italiano. Al 29′ Kolasinac è costretto al cambio per un problema fisico: al suo posto il tecnico manda in campo Toloi, usufruendo del primo slot per le sostituzioni. Dopo una resistenza durata 35 minuti, il muro del Toro cede di fronte agli assalti nerazzurri. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bellanova, irrompe in area Djimsiti che di testa firma il gol dell’1-0. Ma il Torino risponde subito cinque minuti dopo con Maripan: palla morbida su calcio di punizione di Lazaro per il difensore che schiaccia di testa e fa 1-1.

Avvio positivo da parte dell’Atalanta, ma Gasperini prova a ribaltare la gara con i cambi: Pasalic, Samardzic e Cuadrado prendono il posto di Brescianini, De Ketelaere e Ruggeri. E proprio due dei nuovi entrati (Samardzic e Cuadrado) tentano il vantaggio con due spunti personali, al 60′ e al 61′. Al 72′ occasione d’oro per la Dea su calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Retegui (che se l’è procurato dopo un fallo di Tameze), ma la punta italiana viene ipnotizzata da Milinkovic Savic, che para la conclusione dagli 11 metri. All’ 85′ torna in campo Scamacca dopo la lunga assenza per infortunio. All’86’ tenta già il primo squillo, con un colpo di testa neutralizzato da un Milinkovic-Savic in stato di grazia. La gara termina 1-1, altra frenata in campionato per gli uomini di Gasperini.

Foto: Instagram Atalanta