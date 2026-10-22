Prima Celik, poi Woltemade risponde a Dia: la Juve riprende il Rennes e finisce 2-2

22/10/2026 | 20:45:11

Finisce 2-2 tra Juventus e Rennes allo Stadium. La sblocca Celik dopo 5′. L’esterno trova il corridoio sulla destra e dopo essersi ritrovato davanti al portiere non sbaglia. Al 15′ arriva il pareggio dei francesi con Tamari, bravo a prendere il tempo a Gatti e mettere a segno su un cross dentro l’area. Juve vicina al nuovo vantaggio con McKennie, che prende il palo al 29′. Poi due rigori, Dia trasforma quello per il momentaneo vantaggio del Rennes. Poi Woltemade pareggia nel secondo tempo. Juve a quota 7 punti.

foto x juve