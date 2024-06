Non si può dire che sia stato un bel periodo per Luciano Spalletti. Ha perso in pochissimo tempo prima Acerbi e poi Scalvini, autentiche bastonate per gli equilibri difensivi a pochi giorni dall’inizio degli Europei. Spalletti aveva già preallertato Gatti che adesso si aggregherà agli azzurri, soluzione inevitabile per rimediare a due assenze pesanti.

Foto: instagram Juventus