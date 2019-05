Preziosi: “Mai più una stagione come questa. Se c’è qualcuno più capace di me il club è a disposizione”

“Non voglio trascorrere un’altra stagione come questa. Mi dispiace che tanti tifosi abbiano sofferto”. Queste le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport dal presidente del Genoa, Enrico Preziosi, poco dopo lo 0-0 maturato al Franchi tra il Grifone e la Fiorentina e la conseguente salvezza dei rossoblù. “Club in vendita? Se c’è qualcuno più capace di me il club è a disposizione. Tuttavia, quest’ultima indiscrezione legata al proprietario del Leeds è una bufala. Mi dispiace che ci sia stata una rottura con i tifosi. Non mi aspettavo si potesse arrivare a questi livelli, ma sono a disposizione per ricucire il tutto”, ha chiuso il patron del Genoa.

Foto: zimbio.com