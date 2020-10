Preziosi: “Il Napoli ha contattato l’Asl, noi no”

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato a Radio Capital sul futuro del Grifone ma anche per quanto riguarda i casi covid-19 che stanno spuntando in Serie A. Queste le sue parole: “Questo è stato un precedente brutto, qualsiasi società che interpella la Asl locale chiedendo cosa fare, magari si sentirà rispondere di non fare la trasferta. E quindi metterà a rischio il campionato. ASL? Noi non l’abbiamo contattati perché ne avevamo solo due. Il protocollo prevede che con dieci contagiati potevamo chiedere la sospensione della partita. De Laurentiis ha contattato l’ASL? Credo proprio sia andata così. Non volevano giocarla? Non me lo deve far dire questo. De Luca è un grande sceriffo della regione, a me sembra che abbia preso misure rigide ma secondo lui efficaci per evitare che il virus prenda largo.”

Foto: sito Genoa