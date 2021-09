Preziosi: “Ho salvato il Genoa, però i tifosi volevano di più. Salernitana? Ho ricevuto una telefonata ma…”

Enrico Preziosi, durante il suo intervento a Radio Rai, ha parlato anche del suo rapporto con la tifoseria del Genoa e delle principali vicende di Serie A. Di seguito le dichiarazioni.

Sulle contestazioni dei tifosi del Genoa

“Ho preso il Genoa in Serie C, ho investito tantissimo salvandolo dai dilettanti e ho fatto il massimo. Il calcio è difficile, a volte viene a mancare il supporto dei tifosi perché si aspettano di più di quello che si può fare. Ho fatto degli errori ma anche 15 anni di Serie A. Sono stati fatti degli sforzi, forse avrei potuto fare di più ma magari anche peggio. Ho lasciato il club in mani sicure, non posso piacere a tutti. Spero che chi ci è oggi possa fare meglio”.

Sulla possibilità di prendere la Salernitana

“Assolutamente no, non entrerò mai più nel calcio. Ho ricevuto anche una telefonata, ma dico di no”.

Su DAZN

“Non eravamo preparati per un servizio del genere ai telespettatori. È un peccato che Sky sia stato fatto fuori, forniva un grande servizio da anni. DAZN deve investire ancora, spero che si possa accelerare per trovare una soluzione per dare un segnale decente ai telespettatori. La collaborazione tra Sky e DAZN penso che sarebbe stata la cosa migliore”.

Sul Napoli

“Scudetto? Me lo auguro, sono sempre stato tifoso del Napoli. Sono felice che quest’anno abbia cominciato con sei vittorie. L’entusiasmo, il valore della rosa e l’allenatore possono fare grandi cose. Dico forza Napoli”.

Sui troppi esoneri degli allenatori

“Serve più pazienza? Il calcio è fatto di emozioni, a volte c’è poca razionalità. Vorrei ricordare che non ho avuto molta fortuna con gli allenatori, ma poi quando ho trovato quello giusto ci ho fatto 9 stagioni, mi riferisco a Gasperini. È stato difficile lasciarci, a volte però sono stato poco paziente”.

Foto: Sito Genoa