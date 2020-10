Preziosi: “Ho ancora 15 positivi, devo giocare con 6 Primavera?”

Intervistato da Il Corriere dello Sport, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato in merito alla difficile situazione Covid che ha colpito la sua squadra, ponendo perplessità in merito al protocollo stilato, che permette solo un jolly per far rinviare la partita in caso di casi positivi.

Questa la sua analisi: “Ho ancora 15 giocatori positivi, nessuno si è negativizzato, e sono quasi tutti dei titolari. Mi auguro che in questi giorni qualcuno possa guarire, ma al momento non so proprio come potremo presentarci a Verona e con l’Inter. La quarantena di Ibrahimovic è durata ben 16 giorni, solo ieri si è letto che è guarito. Per noi sarebbe un disastro. Che faccio, mando in campo sei Primavera? Ed il valore sportivo della partita? La Lega prevede un solo jolly, ma così rischiamo tanti 0-3 o goleade a raffica e così finiamo in Serie B”.

Preziosi continua nella sua analisi: “Nessuno metta in dubbio che il Genoa non abbia rispettato alla lettera il protocollo prima di avere tutti questi casi di Covid-19. Il nostro centro è stato migliorato e sanificato, la palestra è in aperta campagna e abbiamo superato le ispezioni federali. Perin mi disse che aveva partecipato a delle cene, come fanno tutti, probabilmente sarà partito da lì il contagio. Il rispetto del protocollo è esemplare. Mi auguro che per la prossima settimana la situazione possa migliorare altrimenti dovremmo vedere il da farsi”.

Fonte Foto: Genoa sito ufficiale