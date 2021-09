Preziosi: “Erano tre anni che volevo cedere. 777? Il futuro del Genoa è blindato”

Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai per parlare delle principali vicende del calcio italiano, tra cui, ovviamente, della sua cessione del club rossoblù al fondo americano 777 Partners. Di seguito le dichiarazioni.

Su 777 Partners

“I nuovi proprietari sono persone giovani che hanno una situazione finanziaria importante, sono affidabili e questa era la cosa più importante. Erano tre anni che volevo cedere e questa è una società di tutto rispetto. Il futuro del Genoa è blindato”.

Sul suo futuro all’interno della società

“Chi ha comprato il 100% della società ha il diritto di decidere, i proprietari decideranno ma per contratto ho un posto nel Board, il che non vuol dire che avrò potere decisionale. Avrò una delega nelle attività”.

Sui programmi di 777 Partners

“L’era dei presidenti mecenati è finita, adesso i club sono delle vere e proprie aziende. Dovranno fare i conti con le leggi italiane, serviranno stadi di proprietà e i binaci dovranno essere in positivo, cercando di valorizzare il prodotto per poi magari cedere nuovamente. C’è il rischio che si perda il valore del calcio? Il calcio ha la magia di inculcare passione. C’è molto entusiasmo e questo fa bene, non si può pensare solo al business. La passione può indurre i tifosi a fare altro e a portare anche dei vantaggi sotto il profilo economico”.

Foto: Sito Genoa