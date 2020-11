Preziosi: “E’ un campionato anomalo, il protocollo va modificato”

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato a QSVS su Telelombardia, queste le sue parole:

“È un campionato anomalo, bisogna adattarsi alle regole ma è evidente la situazione.

Sicuramente visto il momento attuale bisogna modificare qualcosa del protocollo, tutti dicono che si poteva fare qualcosa di diverso, ma ci stiamo ritrovando in una situazione assurda che non ci aspettavamo.

Club in crisi? I giocatori una volta fatto il contratto si preoccupano meno delle problematiche delle società. I problemi per noi sono molti, solo contando botteghino e abbonamenti. Un danno enorme. Difficile discutere oggi di tagli, ci dovrebbe essere un intervento dell’organo europeo. Ma per ora non c’è stato.

Juve-Napoli? Non voglio dare un giudizio, ma non voglio dare colpe a De Laurentiis, è una situazione difficile e anche rinviare le partite lo diventa.

Noi del Genoa abbiamo sofferto e stiamo ancora soffrendo, molti ragazzi non si sono allenati per giorni e lo stiamo pagando.

Come club ci dobbiamo adeguare alle regole ed andare avanti”.

Foto: Sito ufficiale Genoa