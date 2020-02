Preziosi: “Criscito ha fatto una scelta di cuore. Iturbe? Ecco perché non è arrivato”

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a margine dell’evento “United For The Heart”: “Mercato? Si poteva fare di più o di meglio, non lo so. A Giugno in tanti ci premiavano per quello che abbiamo fatto. Adesso ci siamo mossi in sintonia con il mister per gli acquisti necessari. La cessione societaria? Nessuno si accorge che certe società sono appetibili solo in una certa area regionale. Farei felice molti tifosi del Genoa. Il mancato arrivo di Iturbe? Ero in Germania ma da quello che ho capito ci sono stati dei problemi, non dico fisici, ma che non aveva superato. Così non ci siamo presi la responsabilità di un malanno che si portava avanti da tanto tempo. Se i dottori hanno dei dubbi io non posso prenderlo. Mi dispiace moltissimo. Criscito? In questo momento abbiamo bisogno di positività e attaccamento. Lui ha scelto di rimanere, considerando l’amore per il Genoa che gli ha impedito di andare altrove”.

Foto: sito ufficiale Genoa