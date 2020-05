Preziosi conferma Nicola: “E’ molto bravo, ha corretto alcuni miei errori”

Intervenuto ai microfoni de La politica nel pallone, Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha confermato la posizione del tecnico Davide Nicola: “Se il campionato non ripartisse ci troveremmo davanti a uno scenario apocalittico. Sarebbe letteralmente un disastro, speriamo di poter tornare a giocare, sarebbe la soluzione migliore in assoluto anche se sappiamo che sono decisioni che passano sopra le nostre teste. Noi siamo pronti e in attesa del protocollo. Nicola è già contrattualmente confermato ma indipendentemente da questo è stato molto bravo, ha valorizzato diversi giocatori. Io ho fatto alcuni errori e lui li ha corretti.”

Foto: sito ufficiale Genoa CFC