Preziosi: “Con Prandelli si va verso il divorzio. Andreazzoli? Dovrà risolvere prima con l’Empoli”

A margine dell’Assemblea di Lega, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato così del futuro del club: “Il Genoa è in vendita e qualora dovesse esserci qualcuno, e spero che ci sia, lascio volentieri. Anche con un pizzico di dispiacere, però sono stanco anch’io. Lo dico con tranquillità: se ci saranno offerte da persone serie, non parlo di soldi, cederò. Se poi questo non avverrà qualcuno dovrà fare quello che è giusto fare, anche magari contro l’opinione di alcuni tifosi. Nel caso sarò costretto, fino a prova contraria c’è un solo azionista e dovrò prendere decisioni”. Sull’allenatore e il ritorno di Capozucca: “Con Capozucca abbiamo già raggiunto un accordo, verrà a darci una mano per quest’anno. Andreazzoli? È uno degli allenatori che a me piacciono, ma è vincolato hanno un contratto, così come altri allenatori: dovranno prima risolvere le loro situazioni e poi capiremo. Con Prandelli si va verso il divorzio, siamo al lavoro per raggiungere un accordo di reciproca soddisfazione”.

Foto: Sito ufficiale Genoa