Preziosi: “Alcuni tifosi senza riconoscenza. Pronto a fare un passo indietro”

Il patron del Genoa, Enrico Preziosi, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

“Nel calcio la riconoscenza non si può riscontrare nel tifoso moderato che fa il confronto con altre realtà e ha il desiderio di risultati migliori. Si viene giudicati in qualche maniera sulla base dei risultati, ed a volte non bastano tredici anni di sacrifici, personali e della mia famiglia. Mi auguro che prima o poi questo venga compreso: spero che si vada verso un futuro migliore per il Genoa. Laddove ce ne fosse la possibilità, sono pronto a fare un passo indietro. Ma, questo, tutti già lo sanno.”

Foto: Sito ufficiale Genoa